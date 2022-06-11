Проблемы с питанием пациентов выявлены в тубдиспансере в Свердловской области

Проблемы с питанием пациентов выявлены в тубдиспансере в Свердловской области
Проблемы с питанием пациентов выявлены в тубдиспансере в Свердловской области
Сегодня, 18:08Здоровье и экологияРинат КамалиевФото: 1MI
В ходе проверки выявлены недочеты в работе противотуберкулезного диспансера в городе Серов.

Проверка учреждения была инициирована после жалобы одного из пациентов. Он рассказал о грубом отношении, неподобающих условиях лечения и некачественном питании. После этого положения дел в учреждении заинтересовались в местных Роспотребнадзоре и прокуратуре.

По словам старпома прокурора Серова Оксаны Инютиной, было установлено, что больных там кормят неподобающей пищей, не содержащей достаточного количества килокалорий, витаминов и минеральных веществ для эффективного лечения. В диспансере нет многих продуктов, которые обязательно должны присутствовать в рационе страдающих туберкулезом.

По итогам проверки, прокурор предъявил диспансеру акт о необходимости устранения нарушения. После этого учреждение озаботилась приобретением необходимого продовольствия, сообщает серовское издание «Глобус».

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