Проблемы с питанием пациентов выявлены в тубдиспансере в Свердловской области

Проверка учреждения была инициирована после жалобы одного из пациентов. Он рассказал о грубом отношении, неподобающих условиях лечения и некачественном питании. После этого положения дел в учреждении заинтересовались в местных Роспотребнадзоре и прокуратуре.
По словам старпома прокурора Серова Оксаны Инютиной, было установлено, что больных там кормят неподобающей пищей, не содержащей достаточного количества килокалорий, витаминов и минеральных веществ для эффективного лечения. В диспансере нет многих продуктов, которые обязательно должны присутствовать в рационе страдающих туберкулезом.
По итогам проверки, прокурор предъявил диспансеру акт о необходимости устранения нарушения. После этого учреждение озаботилась приобретением необходимого продовольствия, сообщает серовское издание «Глобус».