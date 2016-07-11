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В Каменске-Уральском директор фирмы, осуществлявшей незаконный отдых детей, стал фигурантом уголовного дела (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В Каменске-Уральском директор фирмы, осуществлявшей незаконный отдых детей, стал фигурантом уголовного дела (ФОТО)

11 июля 2016, 14:55Здоровье и экологияТимофей Данилов
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