В Каменске-Уральском директор фирмы, осуществлявшей незаконный отдых детей, стал фигурантом уголовного дела (ФОТО)
Детский оздоровительный лагерь продолжал работу, вопреки запретам пожарных и Роспотребнадзора.
Следователи Каменск-Уральского возбудили уголовное дело в отношении директора фирмы «Триумф». Подозреваемый незаконно организовывал отдых детей в оздоровительном лагере.
В конце прошлого месяца суд, по требованию Роспотребнадзора, приостановил на 30 суток деятельность лагеря «Салют». По информации санитарных врачей, в лагере не был осуществлен должный ремонт пищеблока, подключение к канализации выполнено было и, а персонал не имел данные о медосмотрах и прививках. Кроме того, замечания к состоянию лагеря были и у пожарных служб.
Однако, вопреки решению суда, директор организации «Триумф» набрал новую смену и продолжил оказывать услуги своей фирмы. Таким образом, дети пребывали в лагере, отдых в котором создавал угрозу жизни и здоровью.
В настоящее время сыщики опрашивают свидетелей, проверяют документацию.
© Тимофей Данилов, TagilCity.ru