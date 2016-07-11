В Каменске-Уральском директор фирмы, осуществлявшей незаконный отдых детей, стал фигурантом уголовного дела (ФОТО)

В конце прошлого месяца суд, по требованию Роспотребнадзора, приостановил на 30 суток деятельность лагеря «Салют». По информации санитарных врачей, в лагере не был осуществлен должный ремонт пищеблока, подключение к канализации выполнено было и, а персонал не имел данные о медосмотрах и прививках. Кроме того, замечания к состоянию лагеря были и у пожарных служб.