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Рыба гибнет из-за паразитов в Черноисточинском пруду в Нижнем Тагиле
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Рыба гибнет из-за паразитов в Черноисточинском пруду в Нижнем Тагиле

11 июля, 14:20Здоровье и экология
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