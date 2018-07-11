Рыба гибнет из-за паразитов в Черноисточинском пруду в Нижнем Тагиле

Местные жители заметили, что рыба в Черноисточинском пруду имеет необычные повреждения и зеленые наросты. По сведениям от рыбаков, в основном старадают окунь и щука.

Были проведены исследования в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Нижний Тагил», в результате которых обнаружились паразитические рачки вида Аргулюс листовидный. Этот вид является носителем заболевания пресноводных рыб - аргулеза. Заключение экспертизы было направлено в РосНИИВХ. Общественники ждут рекомендаций по защите рыб.