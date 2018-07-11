Рыба гибнет из-за паразитов в Черноисточинском пруду в Нижнем Тагиле
11 июля, 14:20Здоровье и экология
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В Черноисточинском пруду в Нижнем Тагиле завелись паразитические рачки, которые питаются кровью и кожей рыб, ослабляя их иммунитет.
Сюжеты: Нижний ТагилИсточник: Тагильский рабочий
Местные жители заметили, что рыба в Черноисточинском пруду имеет необычные повреждения и зеленые наросты. По сведениям от рыбаков, в основном старадают окунь и щука.
Были проведены исследования в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Нижний Тагил», в результате которых обнаружились паразитические рачки вида Аргулюс листовидный. Этот вид является носителем заболевания пресноводных рыб - аргулеза. Заключение экспертизы было направлено в РосНИИВХ. Общественники ждут рекомендаций по защите рыб.
Как сообщают специалисты, для человека аргулез не опасен, после очистки и термической обработки рыбу можно употреблять в пищу. Также известно, что купание в водоемах, где содержатся данные паразиты, безопасно для людей.
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