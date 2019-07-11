Мэрия Екатеринбурга отказалась от вырубки вековых сосен при реконструкции парка
Сегодня, 13:27Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
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Во время реконструкции «Зеленой рощи» будут вырублены только сухие и больные деревья, сообщил на своей странице в соцсети депутат гордумы Дмитрий Сергин со ссылкой на письмо замглавы города Алексея Бубнова.
Сюжеты: Екатеринбург
Ранее планировалась вырубка нескольких деревьев при реконструкции парка, однако теперь, как следует из письма, в парке уже добавлены обочины для отвода воды, и нет необходимости разрушать природное равновесие.
Скандал вокруг реконструкции «Зеленой рощи» разгорелся после того, как общественник Владимир Злоказов обнаружил, что, в соответствии с проектом, планируется вырубка 230 сосен, в том числе, 47 вековых деревьев.
Аукцион на реконструкцию парка выиграла подконтрольная УГМК компания «Свердловскавтодор». Стоимость работ составляет 130,7 миллиона рублей.
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