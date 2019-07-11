В Кушве из-за урагана более 200 домов остались без электричества
Сегодня, 08:02Здоровье и экологияФото: ГУ МЧС по Свердловской области
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Вечером 10 июля на территории Кушвы прошел сильный дождь с порывами ветра до 17 метров в секунду. В результате непогоды без электричества остались более 200 домов, сообщает ГУ МЧС по Свердловской области.
В 64 домах поселка Дачный электроснабжение было восстановлено к часу ночи, еще 210 домов пока остаются без света, еще 28 — без газоснабжения. Всего без электричества минувшим вечером остались 442 человека, среди них 43 ребенка.
Четыре дома лишились кровли, еще на восьми частных домах кровля повреждена частично, повалено шесть деревьев.
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В ликвидации последствий урагана принимают участие 23 человека и семь единиц техники.
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