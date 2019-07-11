В Нижнем Тагиле снизилось число заболевших туберкулезом и ВИЧ

За шесть месяцев 2019 года обследование прошли 14% тагильчан. Результаты показали, что число заразившихся ВИЧ снизилось. Так, нет ни одного заболевшего среди подростков от 15 до 17 лет. Среди тагильчан старше 50 лет зафиксировано девять случаев заражения вирусом иммунодефицита.

Больше горожан стали получать медицинскую помощь. Несколько лет назад меньше 50% заболевших СПИДом тагильчан лечились в медучреждениях, сейчас же данный показатель повысился до 60%.

По словам заведующей филиалом ГБУЗ СО «Областной центр по профилактике и борьбе со СПИД» Оксаны Каргаполовой, согласно госстратегии противодействия ВИЧ-инфекции учреждение намерено выявить и охватить терапией 90% заболевших.

В Нижнем Тагиле также снизилось число смертей от активных форм туберкулеза. Однако уменьшается и процент флюорографических исследований групп риска, так как передвижная установка противотуберкулезного диспансера вышла из строя.

Замглавы администрации Нижнего Тагила Валерий Суров отметил, что данная проблема требует незамедлительного решения.