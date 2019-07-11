Жару до +32 градусов обещают синоптики тагильчанам в эти выходные
Сегодня, 09:01Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
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Жара и кратковременные дожди, согласно данным Гисметео, ждут тагильчан в эти выходные.
Сюжеты: Нижний Тагил
Сегодня, 11 июля, синоптики обещают до +23 градусов в дневные часы, возможны дожди с грозами.
В пятницу жителей Нижнего Тагила днем ожидает теплая погода, до +22 градусов днем и +14 градусов ночью. Переменная облачность, дождь. Ветер — до восьми метров в секунду.
В субботу и воскресенье синоптики обещают до +32 градусов в дневные часы, ночью столбик термометра будет опускаться до отметки +15…+20 градусов. Возможны небольшие дожди. Ветер — до 15 метров в секунду.
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