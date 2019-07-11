Жару до +32 градусов обещают синоптики тагильчанам в эти выходные

Сегодня, 11 июля, синоптики обещают до +23 градусов в дневные часы, возможны дожди с грозами.

В пятницу жителей Нижнего Тагила днем ожидает теплая погода, до +22 градусов днем и +14 градусов ночью. Переменная облачность, дождь. Ветер — до восьми метров в секунду.