Для работающих с COVID-19 медикам из-за жары ввели дополнительный отдых
Сегодня, 18:16Здоровье и экологияФото: 1mediainvest.ru
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Для медиков в Свердловской области, которые работают с больными коронавирусом пациентами, ввели дополнительные перерывы из-за жары, пишет «Уралинформбюро».
Сюжеты: Коронавирус
Что касается бригад скорой помощи, то каждый автомобиль оснащен кондиционером, что позволяет переносить поездки в условиях жары легче.
В начале недели в Свердловской области установилась жаркая погода, что 9 июля был побит рекорд впервые за 199 лет.
Напомним, в регионе на данный момент зарегистрировано 15 623 случая заражения коронавирусом, из них 156 — скончались.
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