В Екатеринбурге частные клиники попросили Минздрав открыть бесплатные приемы

Из-за пандемии свердловчане с хроническими заболеваниями длительное время не могли попасть на прием. По этой причине частные клиники решили предложить свою помощь поликлиникам. Они готовы принимать таких пациентов бесплатно, однако их нужно профинансировать. Письмо с такой инициативой медики направили в комитет здравоохранения регионального Союза малого и среднего бизнеса. Затем его направят в Минздрав.