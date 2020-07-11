В Екатеринбурге частные клиники попросили Минздрав открыть бесплатные приемы
Сегодня, 10:24Здоровье и экологияФото: Медиахолдинг 1Mi
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В Екатеринбурге руководители частных клиник обратились в Минздрав с просьбой помочь им с финансированием для того, чтобы наладить бесплатные плановые приемы пациентов, пишет Е1.
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Из-за пандемии свердловчане с хроническими заболеваниями длительное время не могли попасть на прием. По этой причине частные клиники решили предложить свою помощь поликлиникам. Они готовы принимать таких пациентов бесплатно, однако их нужно профинансировать. Письмо с такой инициативой медики направили в комитет здравоохранения регионального Союза малого и среднего бизнеса. Затем его направят в Минздрав.
Медики говорят, что сейчас особо остро нуждаются в помощи больные с онкологическими, неврологическими и сердечными заболеваниями. Кроме того, приостановлена диспансеризации и невозможность пройти эндоскопию для уточнения диагноза. По словам врачей, пациенты не идут в частные клиники за свой счет
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