В Нижнем Тагиле зафиксировано 30 заболевших COVID-19 за сутки

Всего в городе за все время пандемии COVID-19 подтвердился у 771 человека.

Сегодня в Свердловской области подтвердилось 280 новых случаев заражения коронавирусом. По словам свердловских властей, рост статистики обусловлен вспышкой заболевания на предприятии «Уралгофротара» в Первоуральске.