В Нижнем Тагиле зафиксировано 30 заболевших COVID-19 за сутки
Сегодня, 13:14Здоровье и экологияФото: pixabay
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За прошедшие сутки в Нижнем Тагиле зарегистрировано 30 новых зараженных коронавирусом, сообщает оперативный штаб Свердловской области.
Сюжеты: Нижний Тагил, Коронавирус
Всего в городе за все время пандемии COVID-19 подтвердился у 771 человека.
Сегодня в Свердловской области подтвердилось 280 новых случаев заражения коронавирусом. По словам свердловских властей, рост статистики обусловлен вспышкой заболевания на предприятии «Уралгофротара» в Первоуральске.
В России, по данным на 11 июля, 6 611 заболевших за сутки.
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