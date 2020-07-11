В России за сутки выявлено 6 611 новых случаев коронавируса
Сегодня, 12:53Здоровье и экологияФото: Медиахолдинг 1Mi
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По данным на 11 июля, в России зафиксировали 6 611 новых случаев COVID-19, сообщает оперативный штаб.
Сюжеты: Коронавирус
Общее число заболевших достигло 720 547. Выздоровело за сутки 8 378 человек, всего — 497 446 россиян, скончалось — 11 205 человек. За сутки умерло 188 человек. Новые случаи зафиксированы в 83 регионах.
Наибольшее число инфицированных — в Москве. Там 678 новых случаев.
За все время распространения заболевания проведено 22,7 тестов на выявление коронавируса.
Вчера по России зарегистрировали 6 635 новых случаев COVID-19.
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