В Свердловской области еще 280 человек заболели коронавирусом
За минувшие сутки в Свердловской области вновь зарегистрировано более 200 случаев заражения коронавирусом, сообщают в оперативном штабе.
По данным штаба, еще 280 человек заболели COVID-19. За все время пандемии коронавирус подтвердился у 15 623 человек.
Наибольшее число инфицированных выявили в Екатеринбурге, там 186 случаев.
Сохранение высокого уровня заболеваемости в статистике вызвано, в том числе очагом в Первоуральске, где вирус обнаружили у сотрудников одного из предприятий, рассказали в штабе.
По словам Павла Крекова, не все руководители предприятий относятся ответственно к защите своих сотрудников от коронавирусной инфекции. Он отметил, что именно из-за этого на предприятии «Уралгофротара» произошла вспышка заболевания.
Излечились от заболевания за минувшие сутки 306 свердловчан, всего - 9 828. Всего госпитализированы 5 489 человек, в тяжелом состоянии находятся 191 пациент, 168 — находятся в реанимации, 77 — на аппаратах ИВЛ.