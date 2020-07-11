В Свердловской области еще 280 человек заболели коронавирусом

По данным штаба, еще 280 человек заболели COVID-19. За все время пандемии коронавирус подтвердился у 15 623 человек.

Наибольшее число инфицированных выявили в Екатеринбурге, там 186 случаев.

Сохранение высокого уровня заболеваемости в статистике вызвано, в том числе очагом в Первоуральске, где вирус обнаружили у сотрудников одного из предприятий, рассказали в штабе.

По словам Павла Крекова, не все руководители предприятий относятся ответственно к защите своих сотрудников от коронавирусной инфекции. Он отметил, что именно из-за этого на предприятии «Уралгофротара» произошла вспышка заболевания.