В Свердловской области занято более 85% коек для больных коронавирусом
Сегодня, 20:18Здоровье и экологияФото: 1mediainvest.ru
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В Свердловской области, согласно данным информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом, свободных коек для зараженных пациентов осталось всего 14,6%.
Сюжеты: Коронавирус
Таким образом, заняты 85,6% коек.
Напомним, с 10 июля в «Екатеринбург-Экспо» начал работу медицинский комплекс, в котором имеется 50 коек для больных тяжелой формой коронавируса.
Напомним, за прошедшие сутки с 10 по 11 июня в Свердловской области коронавирус был подтвержден еще у 280 человек. В общей сложности число заболевших достигло 15,6 тысяч человек, их них 9828 выздоровели, еще 156 — скончались.
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