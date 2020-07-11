За минувшие сутки от коронавируса скончались два свердловчанина

Накануне в регионе зафиксировали 10 смертельных случаев, вызванных коронавирусом. Сегодня в Свердловской области зарегистрировали 280 случаев COVID-19, в России – 6 611 случаев. В Нижнем Тагиле число заболевших выросло еще на 30 человек, достигнув 771.