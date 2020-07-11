За минувшие сутки от коронавируса скончались два свердловчанина
Сегодня, 13:26Здоровье и экологияФото: pixabay
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В Свердловской области за прошедшие сутки от коронавируса скончались два человека, сообщает региональный оперштаб.
Сюжеты: Нижний Тагил, Коронавирус
Общее число умерших достигло 156 человек.
Накануне в регионе зафиксировали 10 смертельных случаев, вызванных коронавирусом. Сегодня в Свердловской области зарегистрировали 280 случаев COVID-19, в России – 6 611 случаев. В Нижнем Тагиле число заболевших выросло еще на 30 человек, достигнув 771.
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