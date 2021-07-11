Черный дым ЕВРАЗа и проверки Росприродназора. Эко-итоги в Нижнем Тагиле

Черный дым ЕВРАЗа и проверки Росприродназора. Эко-итоги в Нижнем Тагиле
Черный дым ЕВРАЗа и проверки Росприродназора. Эко-итоги в Нижнем Тагиле
Сегодня, 22:40Здоровье и экологияАнна ГригорьеваФото: TagilCity.ru
Чем дышали жители Нижнего Тагила на прошедшей неделе, и что намерены делать надзорные ведомства с регулярными выбросами в городе, читайте в экологических итогах TagilCity.ru.

На этой неделе тагильчане обратили внимание на почти каждодневные выбросы черного или зеленого дыма со стороны кокосохимического производства ЕВРАЗ НТМК. У некоторых жителей города при этом ухудшилось самочувствие — отекло горло, заложило нос, появилось слезотечение.

При этом никаких официальных заявлений о причинах столь частых выбросов руководство предприятия давать не торопится.

7 июля, в день когда черный дым дважды накрывал город, наша редакция с помощью газоанализатора зафиксировала на железнодорожном вокзале превышение диоксида азота в 3,5 раза.

С тем, что в Нижнем Тагиле загрязнение воздуха становится все больше и опаснее, согласны и в надзорных ведомствах. Роспотребнадзор включил город в список населенных пунктов с неприемлемым канцерогенным риском.

Росприроднадзор до 15 ноября в свою очередь проверит, по каким причинам происходят вредные выбросы в воздух в городах, которые входят в программу «Чистый воздух», в том числе в Нижнем Тагиле. Поручение о проверке дал Владимир Путин после прямой линии, во время которой житель Омска заявил, что не видит никакого эффекта от программы «Чистый воздух».

А еще Нижний Тагил стал одним из лидеров по техногенному загрязнению. Исследование содержания взвешенных частиц в воздухе (пыли) проводилось в 10 городах. Ученые из Института промышленной экологии Уральского отделения РАН отобрали не менее 40 проб из жилых кварталов.

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