Эксперт о COVID-19: «Ежедневно до двух тысяч зараженных вирусом на Урале»

Самоизолироваться нужно из-за любого недомогания, даже кишечного расстройства, считает врач и эксперт лабораторной диагностики Александр Соловьёв. Эксперт рассказал о ситуации с COVID-19 в Екатеринбурге и Свердловской области.

Что происходит в больницах на самом деле, какие новые симптомы появились у коронавируса и что ждет область в ближайшие недели, рассказал Е1 врач и эксперт лабораторной диагностики Александр Соловьёв. В Свердловской области новый антирекорд заражений — 425 случаев в день. 425 зараженных — это информация оперштаба. Ежедневно заражается гораздо больше тысячи человек. Когда мы обсуждаем официальные цифры, важно понимать, что они не соответствуют действительности,заявил эксперт Александр Соловьев. По области не триста и не четыреста случаев в день, считает эксперт, и полторы, и две тысячи зараженных ежедневно в регионе. Семь тысяч мест коечного фонда было занято уже неделю назад. На койки попадают только самые тяжелые больные, это 4–10% от общего числа. Если высчитать всё это, то можно понимать, о каких цифрах в реальности идет речь. Эпидемическая ситуация в области отражает всероссийскую. Антирекорды бьют не только в Екатеринбурге — новый пик заболеваемости сегодня зафиксировали и в других городах. Изначально было очевидно, что значительная часть свердловчан в третью волну окажется восприимчивей к вирусу, тем более к «дельте». Мы сразу должны были ожидать более высокий уровень заболеваемости, госпитализаций и смертности, чем во вторую волну,констатирует Александр Соловьев. В третью волну коронавируса первыми в группе риска по-прежнему находятся люди старше 60 лет, люди с хроническими заболеваниями, люди с избыточным весом, люди с проблемами сердца и сосудов. Вторыми в группе риска все те, кто не вакцинировался. И появилась новая третья группа риска, это дети и молодежь. Список симптомов COVID-19 расширяется вместе со списком штаммов. Вирус становится опаснее. Появляются новые штаммы с новыми свойствами вируса. Коронавирус теперь легче передается и более заразен. Основные правила поведения делятся на два типа: одни разрывают цепочки передачи вируса, другие — снижают риски заразиться самому. В них новые штаммы также вносят изменения. В третью волну чаще болеют люди, ведущие активную социальную жизнь. Важно носить маски и не забывать о личной гигиене — в частности, гигиене рук. Но не менее важна самоизоляция. Любое отклонение от нормального самочувствия — уже повод запереться дома и обратиться за помощью к врачу,резюмирует врач и эксперт лабораторной диагностики. Напомним, в России второй раз за неделю побит рекорд по суточной смертности от коронавируса с начала пандемии. Абсолютный рекорд по смертности от COVID-19 в России побит второй раз за неделю

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