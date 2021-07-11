На желто-зеленый туман с «Коксохима» пожаловались жители Нижнего Тагила

На желто-зеленый туман с «Коксохима» пожаловались жители Нижнего Тагила
На желто-зеленый туман с «Коксохима» пожаловались жители Нижнего Тагила
Сегодня, 17:31Здоровье и экологияФото: скриншот с видео
В районе «Коксохима» ЕВРАЗ НТМК по Восточному шоссе в Нижнем Тагиле 11 июля распространяется туман ядовитого желто-зеленого цвета. Его видно с разных частей города.

Химический туман быстро распространяется по близлежащим окрестностям. До желто-зеленого выброса был черный дым, делятся очевидцы загрязнения окружающей городской среды в группе «Тагил без ям» во «Вконтакте».

Живу на ГГМ и вид на заводы отличный. Выброс случился какой-то, желто-зелёный дым повалил, не знаю что это,делится о происходящем подписчица Анжела в группе «Инцидент Нижний Тагил» во «Вконтакте».

Желто-зеленый туман 11.07.2021 в Нижнем Тагиле.
Фото:Подписчица группы «Инцидент Нижний Тагил»

Выброс на предприятии произошел примерно в 14:00, сообщается в группе «Инцидент Нижний Тагил» во «Вконтакте». В воздухе присутствует едких химический запах.

Так это же иприт. Выпуск иприта,предположили подписчики в комментариях группы «Тагил без ям» во «Вконтакте».

Напомним, вчера, 10 июля 2021 года, тагильчане также жаловались на едкий запах и разноцветный дым с «Коксохима». Жалобы на загрязнение воздуха можно сообщить: в единую диспетчерскую службу Нижнего Тагила по телефонам 8(3435)25-78-92 или 112; Роспотребнадзор по телефону горячей линии 8(343)362-87-46; Росприроднадзор по телефону горячей линии 8 800 550-80-45; в Министерство природных ресурсов и экологии по телефону 8(343)312-00-13.

Сюжеты:
Экология Нижнего ТагилаНижний Тагил
Материалы по теме:
НТМКвыбросыкоксохимпроизводствоКоксохимНижний Тагил
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы