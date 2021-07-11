На желто-зеленый туман с «Коксохима» пожаловались жители Нижнего Тагила

Напомним, вчера, 10 июля 2021 года, тагильчане также жаловались на едкий запах и разноцветный дым с «Коксохима». Жалобы на загрязнение воздуха можно сообщить: в единую диспетчерскую службу Нижнего Тагила по телефонам 8(3435)25-78-92 или 112; Роспотребнадзор по телефону горячей линии 8(343)362-87-46; Росприроднадзор по телефону горячей линии 8 800 550-80-45; в Министерство природных ресурсов и экологии по телефону 8(343)312-00-13.