На желто-зеленый туман с «Коксохима» пожаловались жители Нижнего Тагила

Химический туман быстро распространяется по близлежащим окрестностям. До желто-зеленого выброса был черный дым, делятся очевидцы загрязнения окружающей городской среды в группе «Тагил без ям» во «Вконтакте».
Живу на ГГМ и вид на заводы отличный. Выброс случился какой-то, желто-зелёный дым повалил, не знаю что это,делится о происходящем подписчица Анжела в группе «Инцидент Нижний Тагил» во «Вконтакте».
Выброс на предприятии произошел примерно в 14:00, сообщается в группе «Инцидент Нижний Тагил» во «Вконтакте». В воздухе присутствует едких химический запах.
Так это же иприт. Выпуск иприта,предположили подписчики в комментариях группы «Тагил без ям» во «Вконтакте».
Напомним, вчера, 10 июля 2021 года, тагильчане также жаловались на едкий запах и разноцветный дым с «Коксохима». Жалобы на загрязнение воздуха можно сообщить: в единую диспетчерскую службу Нижнего Тагила по телефонам 8(3435)25-78-92 или 112; Роспотребнадзор по телефону горячей линии 8(343)362-87-46; Росприроднадзор по телефону горячей линии 8 800 550-80-45; в Министерство природных ресурсов и экологии по телефону 8(343)312-00-13.