Новый рекорд по суточной заболеваемости COVID-19 установлен в Свердловской области

Больше всего случаев подтверждено в Екатеринбурге. Там выявлено 193 случая инфекции.
В общей сложности число зафиксированных в регионе случаев составляет 96 669 человек, сообщает региональный оперативный штаб.
В общей сложности состояние 643 человек оценивается как тяжелое, из них 338 помещены в реанимацию, в том числе 281 подключен к аппарату ИВЛ. Число больных в состоянии средней тяжести составляет 4763 человека.
Из больниц по выздоровлению выписано 402 человека. Всего выздоровевших насчитывается 90 973 человека.
Также подтверждено 16 летальных случаев. Общее число скончавшихся достигло 4013 человек.