Новый рекорд по суточной заболеваемости COVID-19 установлен в Свердловской области

Новый рекорд по суточной заболеваемости COVID-19 установлен в Свердловской области
Новый рекорд по суточной заболеваемости COVID-19 установлен в Свердловской области
Сегодня, 14:52Здоровье и экологияФото: 1mediainvest.ru
Впервые с начала пандемии коронавируса за сутки в Свердловской области подтверждено 425 новых случаев заболевания.

Больше всего случаев подтверждено в Екатеринбурге. Там выявлено 193 случая инфекции.

В общей сложности число зафиксированных в регионе случаев составляет 96 669 человек, сообщает региональный оперативный штаб.

В общей сложности состояние 643 человек оценивается как тяжелое, из них 338 помещены в реанимацию, в том числе 281 подключен к аппарату ИВЛ. Число больных в состоянии средней тяжести составляет 4763 человека.

Из больниц по выздоровлению выписано 402 человека. Всего выздоровевших насчитывается 90 973 человека.

Также подтверждено 16 летальных случаев. Общее число скончавшихся достигло 4013 человек.

Сюжеты:
Коронавирус
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