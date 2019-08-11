В Свердловской области продлили штормовое предупреждение
Сегодня, 16:44Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
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На территории Свердловской области 12 августа продолжит действовать штормовое предупреждение, сообщает ГУ МЧС по региону.
Возможны сильные дожди с грозами, град, ветер с порывами до 15 метров в секунду.
Жителей региона просят соблюдать меры безопасности, в случае ЧС — звонить по телефонам 101 и 112.
В Свердловской области 11 августа объявлено штормовое предупреждение
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