Екатеринбург получит десятки новых машин скорой помощи до конца августа

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский сообщил, что до конца августа в город прибудут 30 новых машин скорой помощи, пишет E1.

Об этом он объявил в ходе прямого эфира одного из телевизионных каналов. За долгое время в городе впервые будет количество машин близкое к норме, осталось только набрать соответствующие количество медицинского персонала, с которым в этом году наблюдается проблема. Но это проблема тоже решится со временем, заверил Александр Высокинский. В прошедшие дни количество заболевших коронавирусом значительно уменьшилось, а также врачи перестали увозить на машинах больных с легкой формой вируса. Поэтому «скорые» Екатеринбурга находятся под меньшей нагрузкой чем раньше. Скорая помощь Екатеринбурга перестала забирать больных коронавирусом по ночам

