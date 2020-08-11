Екатеринбург получит десятки новых машин скорой помощи до конца августа

Об этом он объявил в ходе прямого эфира одного из телевизионных каналов.
За долгое время в городе впервые будет количество машин близкое к норме, осталось только набрать соответствующие количество медицинского персонала, с которым в этом году наблюдается проблема. Но это проблема тоже решится со временем, заверил Александр Высокинский.
В прошедшие дни количество заболевших коронавирусом значительно уменьшилось, а также врачи перестали увозить на машинах больных с легкой формой вируса. Поэтому «скорые» Екатеринбурга находятся под меньшей нагрузкой чем раньше.