Екатеринбург получит десятки новых машин скорой помощи до конца августа

Екатеринбург получит десятки новых машин скорой помощи до конца августа

Сегодня, 21:29Здоровье и экологияPhoto: 1MiMediainvest.ru
Глава Екатеринбурга Александр Высокинский сообщил, что до конца августа в город прибудут 30 новых машин скорой помощи, пишет E1.

Об этом он объявил в ходе прямого эфира одного из телевизионных каналов.

За долгое время в городе впервые будет количество машин близкое к норме, осталось только набрать соответствующие количество медицинского персонала, с которым в этом году наблюдается проблема. Но это проблема тоже решится со временем, заверил Александр Высокинский.

В прошедшие дни количество заболевших коронавирусом значительно уменьшилось, а также врачи перестали увозить на машинах больных с легкой формой вируса. Поэтому «скорые» Екатеринбурга находятся под меньшей нагрузкой чем раньше.

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