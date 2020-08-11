Сегодня, 20:24Здоровье и экологияФото: 1MiMediainvest.ru

Главный синоптик Свердловской области сообщила об аномальном уровне осадков

Главный синоптик Свердловской области Галина Шепоренко рассказала, что за прошедшие дни августа выпала месячная норма осадков, сообщает ТАСС.

Об этом Галина заявила в ходе пресс-конференции. Плохая погода в области объясняется влиянием циклона, который пришел в область более 10 дней назад. По информации синоптиков, циклон покинет область только через пару дней.

Глава ведомства поведала и о плюсах такой погоды. Так, благодаря осадкам, улучшились условия для культур сельскохозяйственной отрасли.

Напомним, что в начале августа в Свердловской области наблюдались сильнейшие ливни, град и шквалистый ветер.

Из-за непогоды в Нижнем Тагиле был отменен чемпионат по уличному баскетболу.

Также в Нижнем Тагиле 3 августа из-за ливня пострадали деревья.

Материалы по теме:
Свердловская областьсиноптикиураганградливеньпрогноз погоды
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 127018, г. Москва, ул. Полковая, д.3, стр.4, эт.4, пом. I, комн. 1. Главный редактор: Суворова Ю.Д. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb