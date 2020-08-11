Главный синоптик Свердловской области сообщила об аномальном уровне осадков

Сегодня, 20:24Здоровье и экологияФото: 1MiMediainvest.ru
Об этом Галина заявила в ходе пресс-конференции. Плохая погода в области объясняется влиянием циклона, который пришел в область более 10 дней назад. По информации синоптиков, циклон покинет область только через пару дней.
Глава ведомства поведала и о плюсах такой погоды. Так, благодаря осадкам, улучшились условия для культур сельскохозяйственной отрасли.
Напомним, что в начале августа в Свердловской области наблюдались сильнейшие ливни, град и шквалистый ветер.
Из-за непогоды в Нижнем Тагиле был отменен чемпионат по уличному баскетболу.
Также в Нижнем Тагиле 3 августа из-за ливня пострадали деревья.