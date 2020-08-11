Снижение продолжается: в Свердловской области выявлено 168 случаев COVID-19 за сутки

Снижение продолжается: в Свердловской области выявлено 168 случаев COVID-19 за сутки

Сегодня, 12:38Здоровье и экологияPhoto: pixabay.com
В Свердловской области за минувшие сутки было выявлено 168 случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб региона.

Таким образом, число заболевших инфекцией за все время пандемии достигло 22 614 человек.

Число выздоровевших увеличилось на 82 человек, достигнув 18 642 человек.

Также подтверждено пять новых летальных случаев. Всего от инфекции за время пандемии скончались 342 пациентов.

Отмечается, что 110 пациентов, по данным на 11 августа, находятся в тяжелом состоянии, из них 100 помещены в реанимацию, в том числе 58 подключены к аппаратам ИВЛ. Еще у 323 пациентов состояние расценивается как средней тяжести.

В России за сутки в общей сложности подтверждено 4945 новых случаев заболевания коронавирусом, а общее число зараженных достигло 897 599 человек. При этом из них 703 175 пациентов выздоровели, в том числе 6494 — за сутки. Количество летальных случаев увеличилось на 130 человек и составляет 15 131.

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