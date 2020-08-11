Снижение продолжается: в Свердловской области выявлено 168 случаев COVID-19 за сутки

В России за сутки в общей сложности подтверждено 4945 новых случаев заболевания коронавирусом, а общее число зараженных достигло 897 599 человек. При этом из них 703 175 пациентов выздоровели, в том числе 6494 — за сутки. Количество летальных случаев увеличилось на 130 человек и составляет 15 131.