Все приезжающие в Свердловскую область должны получать справку об отсутствии COVID-19

Исполняющий обязанности губернатора Свердловской области Алексей Орлов обязал каждого, кто приезжает из другой страны или региона, получать справку об отсутствии коронавируса или наличии антител к нему. Соответствующий указ опубликован на интернет-портале правовой информации.

Согласно тексту указа, при отсутствии справки прибывающий в регион должен получить ее в течение трех дней. Кроме того, все это время человек должен находиться на самоизоляции. Напомним, что с 10 августа также разрешена работа развлекательных аттракционов и детских игровых площадок, которые находятся на открытом воздухе. Кроме того, возобновят работу организации допобразования в сфере физкультуры и спорта. Также теперь в регионе разрешено не носить маски на открытом воздухе. Остальные ограничительные меры были продлены до 17 августа.

