Все приезжающие в Свердловскую область должны получать справку об отсутствии COVID-19

Напомним, что с 10 августа также разрешена работа развлекательных аттракционов и детских игровых площадок, которые находятся на открытом воздухе. Кроме того, возобновят работу организации допобразования в сфере физкультуры и спорта. Также теперь в регионе разрешено не носить маски на открытом воздухе. Остальные ограничительные меры были продлены до 17 августа.