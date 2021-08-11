Четвертую волну коронавируса анонсировали власти Свердловской области

Четвертую волну коронавируса анонсировали власти Свердловской области
Четвертую волну коронавируса анонсировали власти Свердловской области
Сегодня, 14:31Здоровье и экологияФото: 1МI
Руководство Уральского региона не исключает, что с октября 2021 года, после того, как стартует очередной учебный год в Свердловской области, можно ожидать начала следующей волны коронавируса - четвертой с начала объявления пандемии.

В связи со сложившейся динамикой распространения вируса COVID-19, с октября 2021 года в Уральском регионе прогнозируется начало четверной волны коронавируса, сообщает Ура.ру со ссылкой на источник в медицинских кругах, который в свою очередь ссылается на заместителя губернатора Свердловской области Павла Крекова.

Рекордные показатели последних дней по инфицированию вирусом, а также по смертности от коронавируса, послужили тому, что был экстренно созван штаб главой Минздрава Свердловской области Андреем Карловым. В нем приняли участие главные врачи коронавирусных лечебных учреждений Уральского региона. В штабе было отмечено, что в третью волну вирус COVID-19 стал более агрессивным. И что среди зараженных все чаще стали выявлять заболевание у людей среднего возраста.

Напомним, по данным Росстата за год в пять раз увеличилась смертность в Свердловской области от коронавируса и его последствий.

Сюжеты:
Коронавирус
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