Четвертую волну коронавируса анонсировали власти Свердловской области

В связи со сложившейся динамикой распространения вируса COVID-19, с октября 2021 года в Уральском регионе прогнозируется начало четверной волны коронавируса, сообщает Ура.ру со ссылкой на источник в медицинских кругах, который в свою очередь ссылается на заместителя губернатора Свердловской области Павла Крекова.
Рекордные показатели последних дней по инфицированию вирусом, а также по смертности от коронавируса, послужили тому, что был экстренно созван штаб главой Минздрава Свердловской области Андреем Карловым. В нем приняли участие главные врачи коронавирусных лечебных учреждений Уральского региона. В штабе было отмечено, что в третью волну вирус COVID-19 стал более агрессивным. И что среди зараженных все чаще стали выявлять заболевание у людей среднего возраста.
Напомним, по данным Росстата за год в пять раз увеличилась смертность в Свердловской области от коронавируса и его последствий.