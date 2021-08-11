Эпидемиолог раскрыл процент не привитых от COVID-19 педагогов в Екатеринбурге

Около 25 тысяч учителей и воспитателей в столице Урала привились от коронавирусной инфекции. Не охвачены вакцинацией в городе остаются 20% педагогов.

На 11 августа 2021 года 80% педагогического состава в Екатеринбурге прошли вакцинацию от COVID-19, сообщает «Уралинформбюро». Главный эпидемиолог Екатеринбурга Александр Харитонов отметил, что учителя и воспитатели хорошими темпами проходили вакцинацию в весенне-летний период текущего года. Вакцинация в системе образования Свердловской области находится на жестком контроле министерства образования, поэтому думаю, что к началу учебного года у нас все педагоги будут под защитой отечественных вакцин от COVID-19,отметил Александр Харитонов. В Минобразовании Свердловской области отметили, что на данный момент нет никаких распоряжений, которые бы официально указывали педагогическим работникам на обязательную вакцинацию от коронавирусной инфекции. Есть законодательно закрепленный перечень профессий, по которому для учителей и воспитателей прививка от коронавируса является фактом коллективной безопасности и условием, позволяющим выполнять должностные обязанности без риска для здоровья. Напомним, руководитель Минпросвещения РФ Сергей Кравцов в своем видеообращении призвал педагогов и директоров помнить о рисках для здоровья и рекомендовал учителям вакцинироваться от COVID-19. Педагогам рекомендовано пройти вакцинацию от Covid-19

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