Почти миллион человек привито от коронавирусной инфекции на Среднем Урале

Почти миллион человек привито от коронавирусной инфекции на Среднем Урале
Почти миллион человек привито от коронавирусной инфекции на Среднем Урале
Сегодня, 15:32Здоровье и экологияФото: 1МI
Почти 30% свердловчан привилось первым компонентом вакцины от коронавируса по состоянию на 11 августа 2021 года.

По информации городского центра медицинской профилактики в Екатеринбурге, на 11 августа 2021 года в вакцинации первым компонентом охвачено более 29% населения на Среднем Урале, что составляет почти один миллион человек, сообщает «КП — Екатеринбург».

Также нельзя упускать тот момент, что в целом эффективность от проведения вакцинации населения оценивается по второму компоненту,отметил заместитель главврача ГАУЗ СО «ГЦМП» Александр Харитонов.

Вторым компонентом в настоящий момент в регионе привито пока только 25% населения, сообщил Александр Харитонов.

Напомним, о том, как пройти и какие есть пункты вакцинации от коронавируса — информирует TagilCity.ru.

Сюжеты:
КоронавирусВакцинация от коронавируса в Свердловской области
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