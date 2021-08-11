Почти миллион человек привито от коронавирусной инфекции на Среднем Урале

По информации городского центра медицинской профилактики в Екатеринбурге, на 11 августа 2021 года в вакцинации первым компонентом охвачено более 29% населения на Среднем Урале, что составляет почти один миллион человек, сообщает «КП — Екатеринбург».
Также нельзя упускать тот момент, что в целом эффективность от проведения вакцинации населения оценивается по второму компоненту,отметил заместитель главврача ГАУЗ СО «ГЦМП» Александр Харитонов.
Вторым компонентом в настоящий момент в регионе привито пока только 25% населения, сообщил Александр Харитонов.
Напомним, о том, как пройти и какие есть пункты вакцинации от коронавируса — информирует TagilCity.ru.