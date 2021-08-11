После прививки от COVID-19 в реанимацию попала жительница Екатеринбурга

В реанимации оказалась екатеринбурженка на следующий день после вакцинации от коронавируса. Она считает, что осложнения могли быть связаны с перенесенным в детстве клещевым энцефалитом.

37-летняя жительница Екатеринбурга недавно поставила прививку от COVID-19 в одном из ТЦ города. На следующий день она была госпитализирована в реанимацию с высокой температурой и затрудненным дыханием. Медики спасли пациентку, сейчас ее уже выписали домой. Врачи рассказали ей, что побочные эффекты после вакцинации могли быть связаны с перенесенным энцефалитом, а перед прививкой необходимо проходить обследования. Однако врач-эпидемиолог Александр Соловьев пояснил, что энцефалит не относится к противопоказаниям против вакцинации. Нигде не зафиксировано, что людям, перенесшим инфекционное заболевание, в том числе клещевой энцефалит, не рекомендуется делать прививку или что препарат может на них отразиться, рассказал Соловьев Е1. Другие специалисты напомнили, что перед прививкой нужно сообщать врачу обо всех ранее перенесенных болезнях. Этот случай, возможно, связан с аллергическими реакциями. Напомним, 31 июля в Екатеринбурге скончался 54-летний сотрудник ЕЖК. Незадолго до смерти он поставил прививку от коронавируса, на предприятие приезжают медики из больницы и вакцинируют работников на добровольной основе. Его супруга утверждает, что у мужа оторвался тромб. Скончался недавно привившийся от COVID-19 сотрудник ЕЖК в Екатеринбурге

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