Предельно допустимая концентрация диоксида азота: замеры воздуха в Тагиле 11 августа

Предельно допустимая концентрация диоксида азота: замеры воздуха в Тагиле 11 августа
Предельно допустимая концентрация диоксида азота: замеры воздуха в Тагиле 11 августа
Вчера, 22:35Здоровье и экологияАзиз КеримовФото: TagilCity.ru
В среду 11 августа при 2-минутных замерах воздуха около трамвайной остановки в районе железнодорожного вокзала в 9:40 в Нижнем Тагиле была зафиксирована ПДК диоксида азота.

Во время прямой трансляции мы осуществили 2-минутные замеры диоксида серы, диоксида азота, синильной кислоты, формальдегида и сероводорода, уровень диоксида азота был от 0,1 до 0,3 мг/м3. Вне эфира журналист редакции сделал 20-минутные замеры при температуре воздуха +14 градусов и западном ветре со скоростью три метра в секунду.

Газоанализатор «Геолан-1П» показал результат диоксида азота 0,2 мг/м3, это предельная допустимая концентрация данного вещества. Цифры остальных четырех веществ-загрязнителей остались на нулевом уровне.

Фото:tagilcity.ru

Каждый день корреспондент редакции TagilCity.ru проводит прямые эфиры в Instagram, в которых транслируются замеры воздуха в Нижнем Тагиле.

Информация о состоянии атмосферы получена на основании инструментальных замеров газоанализатором «Геолан-1П». Указанные сведения не являются официальными и могут отличаться от замеров, опубликованных уполномоченным государственным органом. Для получения официальной информации о состоянии окружающей среды редакция «TagilCity» рекомендует направлять соответствующие запросы в Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора.

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Нижний ТагилЭкология Нижнего ТагилаЭксклюзив
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