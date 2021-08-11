Предельно допустимая концентрация диоксида азота: замеры воздуха в Тагиле 11 августа

В среду 11 августа при 2-минутных замерах воздуха около трамвайной остановки в районе железнодорожного вокзала в 9:40 в Нижнем Тагиле была зафиксирована ПДК диоксида азота.

Во время прямой трансляции мы осуществили 2-минутные замеры диоксида серы, диоксида азота, синильной кислоты, формальдегида и сероводорода, уровень диоксида азота был от 0,1 до 0,3 мг/м3. Вне эфира журналист редакции сделал 20-минутные замеры при температуре воздуха +14 градусов и западном ветре со скоростью три метра в секунду. Газоанализатор «Геолан-1П» показал результат диоксида азота 0,2 мг/м3, это предельная допустимая концентрация данного вещества. Цифры остальных четырех веществ-загрязнителей остались на нулевом уровне. Фото: tagilcity.ru Каждый день корреспондент редакции TagilCity.ru проводит прямые эфиры в Instagram, в которых транслируются замеры воздуха в Нижнем Тагиле. Информация о состоянии атмосферы получена на основании инструментальных замеров газоанализатором «Геолан-1П». Указанные сведения не являются официальными и могут отличаться от замеров, опубликованных уполномоченным государственным органом. Для получения официальной информации о состоянии окружающей среды редакция «TagilCity» рекомендует направлять соответствующие запросы в Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора.

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