Рабочие уральского завода пожаловались на принуждение к вакцинации от COVID-19

Рабочие уральского завода пожаловались на принуждение к вакцинации от COVID-19
Рабочие уральского завода пожаловались на принуждение к вакцинации от COVID-19
Сегодня, 17:15Здоровье и экологияФото: 1МI
Сотрудники ОАО «Каменск-Уральский металлургический завод» обратились к юристу, чтобы оформить жалобу в Генпрокуратуру РФ на принудительную вакцинацию от COVID-19 на предприятии.

На принудительную вакцинацию пожаловались рабочие на Каменск-Уральском металлургическом заводе (КУМЗ), сообщает Znak. Порядка 10 человек обратились за помощью к юристу Сергею Барсукову, чтобы написать жалобу на нарушение их прав — руководство завода стращает им увольнением, если они до 1 октября 2021 года не сделают прививку от коронавируса.

В приказе по КУМЗ директор Андрей Берсенев распорядился, чтобы руководители подразделений проинформировали работников о вакцинации против COVID-19. И что если они не пройдут вакцинацию двумя компонентами, то к ним может быть применено отстранение от работы. Их отправят в отпуск без сохранения заработной платы. Обратившиеся ко мне сотрудники пожелали не раскрывать свои имена, так как боятся, что могут потерять работу,комментирует Сергей Барсуков.

По мнению юриста, руководство завода не считается с мнением президента Российской Федерации Владимира Путина, который не раз заявлял, что вакцинация должна быть добровольной. Также он привел в пример недавний случай, когда ООО «Элемент-Трейд», представляющее торговую сеть «Монетка», обжаловало в суде приказ Роспотребнадзора о том, что на предприятии обязаны прививать сотрудников организации.

Напомним, в июле 2021 года торговая сеть «Монетка» доказала в суде неправомерность приказа Роспотребнадзора об обязанности обеспечить вакцинацию от гриппа всех своих сотрудников.

Сюжеты:
Вакцинация от коронавируса в Свердловской области
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