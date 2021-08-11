Рекорд по смертности от коронавируса второй день подряд зафиксирован на Среднем Урале

По истечению суток рекорд по смертности от COVID-19 обновился в Свердловской области. В период с 10 по 11 августа скончались в больницах региона еще 25 пациентов с подтвержденным диагнозом.

За минувшие сутки в Свердловской области скончались от коронавируса еще 25 человек. Общее число жертв новой инфекции в регионе достигло 4 602 человек, сообщает оперштаб. В период с 10 по 11 августа на Среднем Урале выявлен 521 случай заболевания COVID-19. Выписаны по выздоровлению 458 пациентов. В общей сложности с начала пандемии диагноз подтвердился у 104 829 свердловчан. В России за прошедшие 24 часа заболели 21 571 человек (всего 6 512 859), умерли 799 жителей страны (167 241). Напомним, предыдущий рекорд по смертности от коронавируса в Свердловской области был установлен во вторник, 10 августа 2021 года. В этот день оперативный штаб по борьбе с инфекцией сообщал о 24 умерших. Рекорд по смертности от COVID-19 обновлен в Свердловской области

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