Рекорд по смертности от коронавируса второй день подряд зафиксирован на Среднем Урале

Рекорд по смертности от коронавируса второй день подряд зафиксирован на Среднем Урале
Рекорд по смертности от коронавируса второй день подряд зафиксирован на Среднем Урале
Сегодня, 14:48Здоровье и экологияФото: 1МI
По истечению суток рекорд по смертности от COVID-19 обновился в Свердловской области. В период с 10 по 11 августа скончались в больницах региона еще 25 пациентов с подтвержденным диагнозом.

За минувшие сутки в Свердловской области скончались от коронавируса еще 25 человек. Общее число жертв новой инфекции в регионе достигло 4 602 человек, сообщает оперштаб.

В период с 10 по 11 августа на Среднем Урале выявлен 521 случай заболевания COVID-19. Выписаны по выздоровлению 458 пациентов.

В общей сложности с начала пандемии диагноз подтвердился у 104 829 свердловчан.

В России за прошедшие 24 часа заболели 21 571 человек (всего 6 512 859), умерли 799 жителей страны (167 241).

Напомним, предыдущий рекорд по смертности от коронавируса в Свердловской области был установлен во вторник, 10 августа 2021 года. В этот день оперативный штаб по борьбе с инфекцией сообщал о 24 умерших.

Сюжеты:
Коронавирус
Материалы по теме:
Свердловская областьздоровьеобществосмертностьрекордкоронавирус
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы