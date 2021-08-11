Рой мух над костями. Помет и отходы от птиц сбрасываются на поле под Нижним Тагилом

Горы костей и помет от птиц сбрасываются под Нижним Тагилом

Поле с костями, перьями, скорлупой и пометом от птиц обнаружили журналисты TagilCity.ru в паре километров от Салдинского шоссе в Нижнем Тагиле. Ближайшее предприятие, имеющее отношение к птице — «Нижнетагильская птицефабрика» — находится в селе Покровское. Местные жители утверждают, что отходы привозятся именно оттуда.

Удушающий запах и тучи мух Огромное зловонное поле предстало перед нами. Запах от разложения пробивается, даже если прикрывать лицо, а от роя мух невозможно отбиться. На поле видны свежие следы от техники, похоже, что привезенные сюда отходы просто закапывают в землю. Пройти по ней невозможно, есть риск провалиться. Место сброса отходов птиц Чуть подальше земля более плотная, вперемешку с ней видно большое количество костей птиц и перьев. При этом под каждым шагом разлетаются мириады мелких мошек. Также встречаются останки животных покрупнее. Но из-за разложения идентифицировать, кому они принадлежат, невозможно. Останки птиц и животных За полем виднеются садовые домики. Идем туда. Местные обитатели на наши вопросы о зловонном поле рассказывают, что грузовики с пометом приезжают сюда ежедневно после полудня. Они считают, что отходы сбрасывает «Нижнетагильская птицефабрика», которая находится в селе Покровское дальше по Салдинскому шоссе. Раньше мы жили здесь в домах, но сейчас из-за запаха это стало невозможно. Используем их, как садовые,рассказывают жители. То, что кости действительно могут принадлежать домашним птицам, подтвердила TagilCity.ru и московский орнитолог Ирина Кузнецова: Да, на фотографиях птичьи кости, похожи на куриные. Они отличаются от костей животных, тем, что более мелкие и трубчатые. Чем опасны «птичьи» отходы? Птичий помет выделяет опасные газы, которые могут попасть в воздух, воду и почву. Это сероводород и аммиак, а также нитраты, сульфиды, соли тяжелых металлов, радионуклиды, антибиотики, пестициды. Также в нем могут содержаться яйца гельминтов и споры вредоносных растений. А еще помет привлекает мух — распространителей болезней. Подобное хранение помета на открытых площадках приводит к загрязнению почвы, поверхностных и грунтовых вод. В воде в этом случае содержание аммиачного азота, фосфора и калия поднимается в десятки раз. Такая вода — это просто яд. Длительное использование помета в почве может приводить к превышению ПДК сразу по нескольким тяжелым металлам. Также высокие дозы помета вызывают фитотоксикоз, снижая урожайность,рассказал TagilCity.ru эколог Александр Мошкин. Как птицефабрики должны утилизировать помет и отходы от убоя? Помет может храниться в специальных вентилируемых пометохранилищах и хранилищах открытого типа, в окислительных прудах, анаэробных и аэрируемых лагунах, на открытых площадках и под навесом. Его утилизация происходит путем захоронения или переработки. Захоронение — это просто вывоз помета на поля, как в нашем случае. Переработка же осуществляется методами компостирования, термического обезвреживания (гидролиза) или механической сушки. Отходы от убоя (перья, пух, подкрылья, кости, кровь, пищеводы, зобы, желчные пузыри, головы) могут использовать для изготовления кормовой муки. В ней содержатся белки, жиры, кальций, фосфор, магний, витамины и микроэлементы — необходимые компоненты для полноценного питания животных. Кормовая мука должна изготавливаться из отходов только здоровой птицы. TagilCity.ru направит запрос в природоохранную прокуратуру Нижнего Тагила для проведения проверки по факту обнаружения поля с отходами от птиц.

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