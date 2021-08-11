Суд обязал Минздрав обеспечить лекарствами екатеринбуржцев с редкой болезнью

Право на бесплатное лечение редкой болезни — муковисцидоза — получили через суд жители Екатеринбурга. Ранее областной Минздрав отказал семьям в покупке дорогих лекарств.

Иск к Минздраву выиграли больные муковисцидозом екатеринбуржцы в Ленинском районном суде, тем самым получив право на бесплатные препараты для терапии, сообщает 66.ру. Лекарства для свердловчан с редким заболеванием областное министерство теперь должно закупать за счет бюджета. Чиновники планируют обжаловать это решение. Напомним, в середине июля 2021 года жительница Екатеринбурга, чья 9-летняя дочь болеет муковисцидозом, выиграла суд у свердловского Минздрава. Девочку должны обеспечить жизненно необходимым ей препаратом «Гианеб». Суд обязал свердловский минздрав купить ребенку жизненно необходимый препарат

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