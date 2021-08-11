В «Водоканале-НТ» определили способ рекультивации шламонакопителя в Черноисточинске

Сейчас выполнены предварительные работы по «Рекультивации шламонакопителя». Исходя из документации, шламонакопитель будут заполнять техногенным грунтом, который состоит из смеси отходов водоподготовки, извести и вскрышной породы. В «Водоканале-НТ» также были сделаны лабораторные анализы внутренних веществ шламонакопителя. Екатеринбургская организация ООО «Уралгеопроект» готовит проектные документы по рекультивации шламонакопителя.