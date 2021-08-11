В «Водоканале-НТ» определили способ рекультивации шламонакопителя в Черноисточинске

В «Водоканале-НТ» определили способ рекультивации шламонакопителя в Черноисточинске
В «Водоканале-НТ» определили способ рекультивации шламонакопителя в Черноисточинске
Сегодня, 11:19Здоровье и экологияФото: 1МI
Продолжается экологическое восстановление Черноисточинского и Верхне-Выйского водохранилищ в Нижнем Тагиле. Активный этап очистки будет проходить в 2022 году.

Сейчас выполнены предварительные работы по «Рекультивации шламонакопителя». Исходя из документации, шламонакопитель будут заполнять техногенным грунтом, который состоит из смеси отходов водоподготовки, извести и вскрышной породы. В «Водоканале-НТ» также были сделаны лабораторные анализы внутренних веществ шламонакопителя. Екатеринбургская организация ООО «Уралгеопроект» готовит проектные документы по рекультивации шламонакопителя.

Подготовку проектных документов в посёлке Черноисточинск завершат к концу августа 2021 года, после чего проект отправят на госэкоэкспертизу. Затем пройдут общественные слушания, сообщили в «Водоканале-НТ».

Информацию о том, где и когда они будут проходить, можно будет узнать на сайте Горноуральского городского округа.

Сейчас сотрудники МУП «Тагилдорстрой» завершают подготовку места склада донных отложений для Черноисточинского пруда. Укладка геотекстиля и геомембраны уже готова, кроме того, сделаны канавы для водоотвода.

Ранее администрацией Нижнего Тагила был сделан капремонт Черноисточинской плотины, что способствовало повышению самоочистки водохранилища.

Напомним, в ноябре 2018 года «Водоканал-НТ» прекратил применение шламонакопителя в настоящей технологии на Черноисточинском гидроузле. К 1 сентября 2021 года должен быть сделан проект сооружения и восстановления станции водоподготовки «Южная» в Черноисточинске.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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