30 716 жителей Свердловской области пострадали от укусов клещей

В Свердловской области 30 716 человек пострадали от укусов клещей. Данные актуальны на 10 сентября 2018 года.
30 716 свердловчан пострадали от присасывания клещей на период 10 сентября 2018 года. Данные являются близкими к данным за аналогичный период прошлого года. Однако показатель на 4% выше среднего показателя за несколько последних лет.
Роспотребнадзор региона информирует, что среди укушенных – 5 500 – дети. Из них 1 500 проживают в Екатеринбурге. Диагноз «клещевой энцефалит» был подтвержден у 75 укушенных свердловчан. Диагноз «боррелиоз» подтвержден у 407 человек.
Также отмечается, что за минувшую неделю от укусов клещей пострадали более 200 свердловчан. Клещевая активность пока не снижается, несмотря на значительное похолодание в ночные часы.
Наиболее часто с жалобами на укус клеща обращаются жители Асбестовского, Шалинского, Слободо-Туринского и Байкаловского МР, пишет «Областная газета».