30 716 жителей Свердловской области пострадали от укусов клещей

30 716 свердловчан пострадали от присасывания клещей на период 10 сентября 2018 года. Данные являются близкими к данным за аналогичный период прошлого года. Однако показатель на 4% выше среднего показателя за несколько последних лет.

Роспотребнадзор региона информирует, что среди укушенных – 5 500 – дети. Из них 1 500 проживают в Екатеринбурге. Диагноз «клещевой энцефалит» был подтвержден у 75 укушенных свердловчан. Диагноз «боррелиоз» подтвержден у 407 человек.

Также отмечается, что за минувшую неделю от укусов клещей пострадали более 200 свердловчан. Клещевая активность пока не снижается, несмотря на значительное похолодание в ночные часы.