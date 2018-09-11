Около 2 тысяч сосен и берез на 21 млн рублей были незаконно вырублены в Екатеринбурге
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1605 сосен и 374 берез были вырублены ООО «Главсредуралстрой-Девелопмент» и ДПК «Созвездие премиум» в Октябрьском районе Екатеринбурга.
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Земельный участок, на котором была проведена вырубка, принадлежит государству, однако ни ООО «Главсредуралстрой-Девелопмент», ни ДПК «Созвездие премиум» не получили разрешений на рубку леса. Ущерб, который причинили вырубкой деревьев предприятия, составил 21 млн рублей.
Вырубке подверглись насаждения, находящиеся на территории в 13 га. Объем срубленной древесины составил более 2 тыс. куб. м.
По сообщению пресс-службы прокуратуры Свердловской области, на обе компании возбуждено уголовное дело.
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