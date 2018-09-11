Около 2 тысяч сосен и берез на 21 млн рублей были незаконно вырублены в Екатеринбурге

Земельный участок, на котором была проведена вырубка, принадлежит государству, однако ни ООО «Главсредуралстрой-Девелопмент», ни ДПК «Созвездие премиум» не получили разрешений на рубку леса. Ущерб, который причинили вырубкой деревьев предприятия, составил 21 млн рублей.