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#домахорошо
Около 2 тысяч сосен и берез на 21 млн рублей были незаконно вырублены в Екатеринбурге
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Около 2 тысяч сосен и берез на 21 млн рублей были незаконно вырублены в Екатеринбурге

Сегодня, 06:00Здоровье и экология
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