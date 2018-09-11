Женская консультация в Нижнем Тагиле переедет с Коминтерна после 1 октября

Как сообщили в городской больнице №1, контракт с подрядчиками на ремонт поликлиники заканчивается 30 сентября. После этого медучреждение будет проверено курирующими органами и только тогда будет возможен переезд из аварийного здания женской консультации.

Контракт с подрядчиками на ремонт поликлиники ГБУЗ СО «ГБ №1 Нижний Тагил» на Окунева, 30 заканчивается 30 сентября. Ремонт идет по графику. Затем будет подготовка, получение лицензии, СЭС, пожарная безопасность – это все время, на сколько затянется проверка курирующих органов – сказать точно пока нельзя. Мы заинтересованы в скорейшем переезде. Потому что здание консультации на Коминтерна, 33 аварийное, сообщил редакции TagilCity.ru заместитель главврача ГБ №1 по хозяйственной части Андрей Паньшин.

Здание женской консультации находится в аварийном состоянии несколько лет. Третий этаж не функционирует, на втором работает лишь часть кабинетов. Снаружи строения осыпается штукатурка. Над входом обветшалый балкон и облупленные стены.

Конечно, здание страшное, хочется чтобы побыстрее переехали. Хочется, чтобы в консультацию было приятно приходить. И врачи тоже работают в таких условиях, все рушится, поделилась пациентка.

Редакция TagilCity.ru побывала в поликлинике на Окунева. В здании идет косметический ремонт на 1 и 2 этажах. На втором этаже заменены двери и покрашены стены.

В поликлинике произведена замена труб, вставлены новые окна, выровнены стены.

Ранее в поликлинике из-за ремонта были отключены сразу оба лифта. Пожилые пациенты были вынуждены передвигаться с этажа на этаж по лестнице. Для людей с повышенным давлением это стало настоящим испытанием.