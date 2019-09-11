В Демидовской больнице Нижнего Тагила приступили к работе два новых хирурга

По его словам, кроме новых специалистов, в больницу вахтовым методом приезжают работать хирурги из Екатеринбурга.

Оказывают медицинскую помощь в полном объёме. Пациенты довольны, отделение заполнено, маршрутизация полностью восстановлена, как и была ранее,рассказал Овсянников.

Временная работа иногородних врачей в тагильской больнице будет продолжаться до полной комплектации штата.