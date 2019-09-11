В Демидовской больнице Нижнего Тагила приступили к работе два новых хирурга
Сегодня, 18:49Здоровье и экологияФото: Медиахолдинг 1Mi
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В Нижнем Тагиле в Демидовскую больницу, где уволились все хирурги, вышли на работу два новых врача. Об этом рассказал главный врач Сергей Овсянников.
Сюжеты: Нижний Тагил
По его словам, кроме новых специалистов, в больницу вахтовым методом приезжают работать хирурги из Екатеринбурга.
Оказывают медицинскую помощь в полном объёме. Пациенты довольны, отделение заполнено, маршрутизация полностью восстановлена, как и была ранее,рассказал Овсянников.
Временная работа иногородних врачей в тагильской больнице будет продолжаться до полной комплектации штата.
Напомним, этим летом из Демидовской больницы уволились все хирурги, мотивом стала низкая зарплата. Главный врач медучреждения Сергей Овсянников обещал восполнить нехватку кадров до сентября.
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