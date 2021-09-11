О штормовом ветре предупреждают синоптики свердловчан

Ветер с порывами до 20 метров в секунду прогнозируется в Свердловской области в воскресенье 12 сентября. Превентивные мероприятия рекомендовано проводить во всех муниципалитетах региона.

Наибольший риск возникновения ЧС в Екатеринбурге, Ревде, а также Белоярском, Первоуральском, Каменском и Полевском ГО. Возможны прорывы линий электропередач, падение деревьев и разрушение кровель домов. Также сильный ветер может спровоцировать ДТП и крупные пожары. Свердловчанам рекомендуется лишний раз не выходить на улицу и по возможности отложить дальние поездки, сообщает ГУ МЧС по Свердловской области. Напомним, с 13 по 15 сентября в Свердловской области ожидается «бабье лето». Столбики термометров поднимутся до 20 градусов. Однако, после потепления температура снизится сразу на 10 градусов. «Бабье лето» придет на Урал в ближайшие дни

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