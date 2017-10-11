ГОСТ на хлебобулочные изделия для детей появится в России

Научно-исследовательский институт хлебопекарной промышленности подготовил межгосударственный стандарт на хлебобулочные изделия для детского питания. В документе отражены требования по содержанию соли, белков, жиров и углеводов.



Как сообщают «Известия», раньше подобного стандарта в России не существовало. Для изготовления детской хлебобулочной продукции каждое предприятие использовало собственные технические регламенты. Требования ГОСТа не будут распространяться на баранки, хлебные палочки и гренки, а также сухари и сушки.