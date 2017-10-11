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Новости Нижнего Тагила

Альтернативные методы диагностики туберкулеза в России могут быть включены в систему ОМС

11 октября 2017, 10:15Добавить новость
дети,Россия,манту,Кузнецова,Познер,медицина,омс

Детский омбудсмен Анна Кузнецова в интервью Владимиру Познеру сообщила, что методы ранней диагностики туберкулеза у детей должны быть включены в систему ОМС.

На текущий момент удалось добиться, что такие тесты, как Т-Спот, будут применяться в образовательных учреждениях в качестве альтернативы Манту.

Манту уже давно у некоторых родителей вызывает негатив. Кто-то боится делать пробу из-за аллергических реакций, кто-то по иным соображениям. Теперь у родителей есть альтернатива.

Споры относительно Манту велись давно, ситуация накалялась тем, что некоторые школы отказывались принимать детей в случае отказа от пробы. Теперь эта проблема отпала. Омбудсмен добилась замены пробы Манту на альтернативные методы диагностики туберкулеза.

Но пока такие тесты не включены в ОМС, не все родители могут заплатить 5 000 за проведение, например, Т-Спот. Сейчас собирается статистика, сколько родителей готовы отказаться от Манту в пользу альтернативных методов.  Затем Кузнецова намерена добиваться включения их в систему ОМС, об этом она сообщила Владимиру Познеру.

 
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