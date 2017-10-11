Альтернативные методы диагностики туберкулеза в России могут быть включены в систему ОМС

Детский омбудсмен Анна Кузнецова в интервью Владимиру Познеру сообщила, что методы ранней диагностики туберкулеза у детей должны быть включены в систему ОМС.

На текущий момент удалось добиться, что такие тесты, как Т-Спот, будут применяться в образовательных учреждениях в качестве альтернативы Манту.





Манту уже давно у некоторых родителей вызывает негатив. Кто-то боится делать пробу из-за аллергических реакций, кто-то по иным соображениям. Теперь у родителей есть альтернатива.





Споры относительно Манту велись давно, ситуация накалялась тем, что некоторые школы отказывались принимать детей в случае отказа от пробы. Теперь эта проблема отпала. Омбудсмен добилась замены пробы Манту на альтернативные методы диагностики туберкулеза.





Но пока такие тесты не включены в ОМС, не все родители могут заплатить 5 000 за проведение, например, Т-Спот. Сейчас собирается статистика, сколько родителей готовы отказаться от Манту в пользу альтернативных методов. Затем Кузнецова намерена добиваться включения их в систему ОМС, об этом она сообщила Владимиру Познеру.