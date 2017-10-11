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Новости Нижнего Тагила

Свалка на месте складирования поваленных деревьев появилась в Нижнем Тагиле после урагана (ФОТО)

11 октября 2017, 15:45Добавить новость
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Прошедший по Нижнему Тагилу 3 июня ураган оставил после себя много сломанных веток и поваленных деревьев. В месте их складирования перед отправкой на утилизацию тагильчане стали оставлять мусор. Это привело к появлению крупной свалки в посёлке Северный.

Стихийная нелегальная свалка возникла на ул. Почтовая в микрорайоне Северный Нижнего Тагила. Её размеры составляют примерно 100 на 50 метров.

 

Активист «Тагил без ям» сообщил о свалке и большом количестве мусора на контейнерных площадках на ул. Почтовая. В ширину свалка около 100 метров, в длину около 50. После урагана там складировались ветки сломанных деревьев. Заметив это, местные стали оставлять там строительный и бытовой мусор, -- рассказал журналистам TagilCity.ru председатель ОД «Тагил без ям» Никита Чапурин. 

 

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О свалке представители общественности сообщили городским властям. Ликвидировать её предполагается силами муниципалитета.  

 

Информация о свалке была передана на аппаратном совещании замглавы Владиславу Пинаеву. Он дал распоряжение районной администрации отработать этот вопрос. Они будут заниматься ликвидацией этой свалки, -- рассказал журналистам TagilCity.ru Никита Чапурин.  


Управляющая компания, в свою очередь, должна будет очистить от скопившегося мусора контейнерные площадки на улице Почтовая.

 

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© Павел Щербина, TagilCity.ru
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