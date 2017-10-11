Свалка на месте складирования поваленных деревьев появилась в Нижнем Тагиле после урагана (ФОТО)

Стихийная нелегальная свалка возникла на ул. Почтовая в микрорайоне Северный Нижнего Тагила. Её размеры составляют примерно 100 на 50 метров.

Активист «Тагил без ям» сообщил о свалке и большом количестве мусора на контейнерных площадках на ул. Почтовая. В ширину свалка около 100 метров, в длину около 50. После урагана там складировались ветки сломанных деревьев. Заметив это, местные стали оставлять там строительный и бытовой мусор, -- рассказал журналистам TagilCity.ru председатель ОД «Тагил без ям» Никита Чапурин.



О свалке представители общественности сообщили городским властям. Ликвидировать её предполагается силами муниципалитета.

Информация о свалке была передана на аппаратном совещании замглавы Владиславу Пинаеву. Он дал распоряжение районной администрации отработать этот вопрос. Они будут заниматься ликвидацией этой свалки, -- рассказал журналистам TagilCity.ru Никита Чапурин.



Управляющая компания, в свою очередь, должна будет очистить от скопившегося мусора контейнерные площадки на улице Почтовая.