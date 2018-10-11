Новый синтетический наркотик обнаружен свердловскими медиками

Летом 2018 года специалисты химико-токсилогической лаборатории в Областной наркологической больнице, взяв пробы у одного из пациентов, выявили новый синтетический наркотик.

Его химическое название – 3,4 метилендиоксипирролидиногексанофенон (3,4-MDPHP). Кроме того, дополнительные исследования позволили обнаружить и идентифицировать 10 метаболитов этого синтетического вещества.