Тагильчанки смогут бесплатно пройти обследование женского здоровья 20 октября

Акция «Живи без страха» пройдет 20 октября с 9.00 до 15.00 в Нижнем Тагиле. Мероприятие будет проходить в женских консультациях на пр. Мира, 61, ул. Коминтерна,33, ул. Гвардейская,52 и двух поликлиниках на Липовом тракте, 30а и ул. Новострой, 24.