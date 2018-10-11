Тагильчанки смогут бесплатно пройти обследование женского здоровья 20 октября
Сегодня, 06:00Здоровье и экология
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20 октября жительницы Нижнего Тагила смогут пройти обследование для выявления злокачественных новообразований.
Сюжеты: Нижний Тагил
Акция «Живи без страха» пройдет 20 октября с 9.00 до 15.00 в Нижнем Тагиле. Мероприятие будет проходить в женских консультациях на пр. Мира, 61, ул. Коминтерна,33, ул. Гвардейская,52 и двух поликлиниках на Липовом тракте, 30а и ул. Новострой, 24.
В рамках акции врачи бесплатно проведут обследование здоровья женщин, используя современное оборудование для диагностики болезней. Время для посещения медучреждений единое, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.
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