Минприроды не обнаружило угрозы для тагильчан в воде из Черноисточинского пруда

Пробы воды были взяты в самом водохранилище, откуда горожанам поступает питьевая вода, в реке Черной и около плотины. Исследование проводилось по шести показателям загрязняющих веществ, ни и по одному из них превышения не выявлено.

К началу следующей недели должны быть готовы результаты биологического анализа. Однако сейчас эксперты утверждают, что с большой долей вероятности, гибель рыбы связана с недостатком кислорода в воде в связи со цветением водорослей. Вода, поступающая в квартиры тагильчан из водохранилища, не представляет для горожан опасности.

Нами сегодня принимаются все меры для того, чтобы в сеть вода попадала качественно подготовленной. С ситуацией мы справляемся, жители могут быть спокойны за качество и безопасность воды в своих домах, сказал заместитель директора по производству ООО «Водоканал-НТ» Евгений Захаров.