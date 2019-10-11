Минприроды не обнаружило угрозы для тагильчан в воде из Черноисточинского пруда
Предварительные анализы проб воды из Черноисточинского пруда под Нижним Тагилом, где массово погибла рыба, не показали превышения концентрации опасных веществ, пишет АН «Между строк» со ссылкой на сообщение Минприроды.
Пробы воды были взяты в самом водохранилище, откуда горожанам поступает питьевая вода, в реке Черной и около плотины. Исследование проводилось по шести показателям загрязняющих веществ, ни и по одному из них превышения не выявлено.
К началу следующей недели должны быть готовы результаты биологического анализа. Однако сейчас эксперты утверждают, что с большой долей вероятности, гибель рыбы связана с недостатком кислорода в воде в связи со цветением водорослей. Вода, поступающая в квартиры тагильчан из водохранилища, не представляет для горожан опасности.
Нами сегодня принимаются все меры для того, чтобы в сеть вода попадала качественно подготовленной. С ситуацией мы справляемся, жители могут быть спокойны за качество и безопасность воды в своих домах, сказал заместитель директора по производству ООО «Водоканал-НТ» Евгений Захаров.
Напомним, о гибели рыбы стало известно в минувшие выходные. В Нижнем Тагиле после инцидента организована проверка природоохранной прокуратуры.