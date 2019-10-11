Пасмурную и дождливую погоду обещают синоптики тагильчанам в выходные

Сегодня днем ожидается до +7 градусов, возможны дожди. Ветер — до 11 метров в секунду.

В субботу синоптики обещают до +9 градусов днем, пасмурно и дождливо. В ночные часы столбик термометра опустится до +5 градусов. Ветер — до 11 метров в секунду.