Пасмурную и дождливую погоду обещают синоптики тагильчанам в выходные
Сегодня, 08:44Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
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По данным Гисметео, в предстоящие выходные жителей Нижнего Тагила ждет пасмурная и дождливая погода.
Сюжеты: Нижний Тагил
Сегодня днем ожидается до +7 градусов, возможны дожди. Ветер — до 11 метров в секунду.
В субботу синоптики обещают до +9 градусов днем, пасмурно и дождливо. В ночные часы столбик термометра опустится до +5 градусов. Ветер — до 11 метров в секунду.
В воскресенье днем будет до +8 градусов, ночью +4 градуса. Также пасмурная и дождливая погода. Ветер — до 10 метров в секунду.
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