В Нижнем Тагиле сохраняется стабильная ситуация по заболеваемости ОРВИ и гриппом

11 октября в администрации города прошло совещание по вопросам профилактики заболеваемости ОРВИ и гриппом. За прошедшую неделю было зафиксировано 1750 обращений. Об этом рассказала заместитель начальника территориального отдела управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области в городе Нижний Тагил и Пригородном районе Ольга Котова.