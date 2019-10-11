В Нижнем Тагиле сохраняется стабильная ситуация по заболеваемости ОРВИ и гриппом
В Нижнем Тагиле сохраняется стабильная ситуация по заболеваемости ОРВИ и гриппом. Уровень заболеваемости не превышает порог среднемноголетнего уровня, сообщает пресс-служба мэрии.
11 октября в администрации города прошло совещание по вопросам профилактики заболеваемости ОРВИ и гриппом. За прошедшую неделю было зафиксировано 1750 обращений. Об этом рассказала заместитель начальника территориального отдела управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области в городе Нижний Тагил и Пригородном районе Ольга Котова.
Небольшой прирост заболеваемости наблюдается у детей школьного возраста. Также Ольга Котова отметила, что в регионе растет заболеваемость пневмонией. В Нижнем Тагиле за неделю зарегистрировано 99 случаев заболевания, больше всего обращений зафиксировано в Тагилстроевском районе.
Тагильчане могут поставить прививку от пневмококковой инфекции и гриппа в любой поликлинике Нижнего Тагила.