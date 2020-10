Роспотребнадзор признал некачественной питьевую воду в Верхне-Выйском гидроузле

В Нижнем Тагиле с 7 сентября по 2 октября Роспотребнадзор проводил проверку ООО «Водоканал-НТ» в части соблюдения требований санитарного законодательства, а также с целью предотвращения угрозы жизни и здоровью граждан. По ее результатам, питьевая вода в Верхне-Выйском гидроузле была признана несоответствующей качеству.

В результате было установлено, что питьевая вода Верхне-Выйского гидроузла, согласно представленным данным за 2019 год, не соответствует гигиеническим нормативам по органолептическому показателю. В частности, цветность составляет 11,1%, окисляемость пермангантная — 99,8%. Согласно данным за январь — октябрь 2020 года, вода также не соответствует нормативам по показателю окисляемость перманганатная. ООО «Водоканал-НТ» выдано предписание об устранении нарушения. В частности, компания должна довести качество питьевой воды до соответствия гигиеническим нормативам. Кроме того, в Верхне-Выйском гидроузле централизованное водоснабжение организовано из поверхностного источника. На последний не предоставлено санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии водного объекта санитарным правилам и условиям безопасного использования. В результате выдано предписание о получении санитарно-эпидемиологического заключения на водный объект. Все нарушения должны быть устранены до 25 мая 2021 года. Напомним, в конце мая ООО «Водоканал-НТ» проводил конкурс по поиску подрядчика на реконструкцию рыбозащитных устройств на водозаборе Верхне-Выйского гидроузла. Начальная стоимость контракта составила около восьми миллионов рублей. Срок завершения работ — 30 ноября. Подрядчику предстоит провести водолазное обследование подводных частей гидротехнических сооружений в речных условиях, очистить металлические конструкции от обрастания, уложить трубопроводы, огрунтовать и покрасить металлические поверхности. «Водоканал-НТ» отремонтирует рыбозащитные устройства на Верхне-Выйском гидроузле

