Роспотребнадзор признал некачественной питьевую воду в Верхне-Выйском гидроузле

В результате было установлено, что питьевая вода Верхне-Выйского гидроузла, согласно представленным данным за 2019 год, не соответствует гигиеническим нормативам по органолептическому показателю. В частности, цветность составляет 11,1%, окисляемость пермангантная — 99,8%. Согласно данным за январь — октябрь 2020 года, вода также не соответствует нормативам по показателю окисляемость перманганатная.