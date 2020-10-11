В Нижнем Тагиле в начале недели ожидается потепление и небольшие дожди

В понедельник, 12 октября, утром и днем ожидается теплая погода с небольшим дождем. Температура воздуха составит от +7 до +11 градусов. Ветер западный и юго-западный с максимальной скоростью до девяти метров в секунду.
Во вторник, 13 октября, температура воздуха не будет превышать +9 градусов. Ветер юго-западный. К вечеру он усилится до 10 метров в секунду. Пасмурно, небольшой дождь.
В среду, 14 октября, температура воздуха не будет превышать +10 градусов. Утром и днем ожидается небольшой дождь, который усилится к вечеру. Ветер ожидается западный с порывами до 12 метров в секунду.