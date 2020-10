В России за прошедшие сутки подтверждено 13 634 случая заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает оперативный штаб.

Из новых зараженных у 3587 пациентов болезнь протекает без выраженных симптомов. Всего с начала пандемии в стране зафиксировано 1 298 718 случаев заболевания. За прошедшие сутки по выздоровлению из больниц выписано 4240 человек, в общей сложности выздоровели 1 020 442 человека. Также подтверждено 149 летальных случаев. В общей сложности за время пандемии скончались 22 597 человек. По данным Роспотребнадзора, почти 262 тысячи человек находятся под наблюдением медиков.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter