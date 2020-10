В Свердловской области за сутки выявлено более двух сотен случаев заражения COVID-19

В Свердловской области за прошедшие сутки выявлено еще 209 случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб региона.

Всего инфекция подтверждена у 31 124 человек. Больше всего случаев подтверждено в Екатеринбурге. Там инфекция выявлена у 121 человека. Остальные зараженные являются жителями 29 населенных пунктов, в том числе и Нижнего Тагила. Число пациентов, находящихся в тяжелом состоянии составляет 163 человека, еще у 611 пациентов состояние оценивается как средней тяжести. Из больниц по выздоровлению за сутки выписано 145 пациентов, всего вылечившихся насчитывается 23 051 человек. Также подтверждено пять летальных случаев. В общей сложности с начала пандемии инфекция унесла жизни 651 свердловчанина. В России за сутки специалисты выявили более 13 тысяч случаев заражения коронавирусом. всего заболевших насчитывается почти 1,3 миллиона человек. Из них выздоровели 1,02 миллиона пациентов. Еще почти 22,6 тысячи человек — скончались.

