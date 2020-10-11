В Свердловской области за сутки выявлено более двух сотен случаев заражения COVID-19

В России за сутки специалисты выявили более 13 тысяч случаев заражения коронавирусом. всего заболевших насчитывается почти 1,3 миллиона человек. Из них выздоровели 1,02 миллиона пациентов. Еще почти 22,6 тысячи человек — скончались.